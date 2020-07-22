Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 70,72 рубля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,02%, до 70,72 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,59 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:11 мск курс доллара находился на уровне 70,63 рубля (-0,11%), евро рос до 81,555 рубля (+0,03%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,04%, до 2824,5 пункта, индекс РТС - на 0,16%, до 1257,73 пункта.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2831,87 пункта (+0,21%), а РТС рос на 0,2%, достигая отметки в 1262,22 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE дешевеет на 0,09% - до $44,28 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $41,85 за баррель, что на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.