Ненецкий АО получил казначейский кредит почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получил казначейский кредит на сумму почти 1 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Ненецкий округ получил казначейский кредит на сумму 943 млн рублей. <…> Привлечение нового кредита обусловлено необходимостью закрытия текущих кассовых разрывов окружного бюджета", - говорится в сообщении.

Кредит привлечен на краткосрочный период, с погашением до конца года. Как отметили в профильном департаменте, казначейский кредит является более дешевым в обслуживании, чем банковский, - его процентная ставка составляет всего 0,1% годовых.

По состоянию на 20 июля 2020 года в окружной бюджет поступило 8,996 млрд рублей доходов, израсходовано 11,235 млрд рублей. Большая часть расходов приходится на субсидии бюджетным учреждениям, социальные выплаты населению и субсидии юридическим лицам. Дефицит бюджета на 20 июля составил 2,2 млрд рублей. Большая часть средств уходит на обеспечение деятельности бюджетной сферы, в том числе на учреждения образования - 3 млрд 296 млн рублей, здравоохранения - 1 млрд 13 млн рублей.

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) в 2020 году сокращают расходы регионального бюджета за счет снижения финансирования строительной и ряда других отраслей. Врио главы НАО Юрий Бездудный 13 мая назвал состояние бюджета округа катастрофическим. Бюджет региона рассчитан из цены на нефть в $57 за баррель. Минимальное значение, которого должна достичь цена на нефть для того, чтобы бюджет НАО начал восстанавливаться, составляет $40-45 за баррель нефти марки Urals.

Бюджет НАО

Около 95% всех доходов окружного бюджета составляют четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Налог на имущество организаций в 2020 году при принятии бюджета прогнозировался в сумме 5 млрд 911 млн рублей, или 37% от всех доходов. Налог на имущество организаций является региональным налогом и в полном объеме зачисляется в окружной бюджет.

Следующий по величине источник доходов - доля прибыльной продукции от Харьягинского месторождения. При принятии бюджета доходы от нее прогнозировались в размере 4 млрд 605 млн рублей, или 29%, с учетом цены на нефть в $57 за баррель и курса 65,7 рублей за доллар. Поступления налога на прибыль организаций ожидались в размере 3 млрд 299 млн рублей, или 21%, налога на доходы физических лиц в 2020 году - на уровне 1 млрд 368 млн рублей.