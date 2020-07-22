Резидент "Сколково" привлек 130 млн руб. на систему искусственного интеллекта для медицины

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", компания "К-Скай", привлек свыше 130 млн рублей от частных инвесторов. Средства пойдут на развитие системы поддержки принятия врачебных решений, в основе которой лежат технологии искусственного интеллекта, об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "К-Скай", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", привлекла более 130 млн рублей частных инвестиций на развитие системы предиктивной аналитики для здравоохранения Webiomed и выход на международные рынки", - говорится в сообщении.

Webiomed позволяет автоматически анализировать медицинские данные, выявлять факторы риска и подозрение на заболевания, формировать на их основе прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития различных заболеваний и смерти пациента от них. Система предлагает персональные рекомендации для врача и пациента по тактике обследования и профилактического лечения.

Система резидента "Сколково", как пояснили в фонде, - первая в России система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, которая успешно прошла клинические испытания и была зарегистрирована Росздравнадзором в качестве медицинского изделия. В настоящее время система Webiomed уже внедрена в ряде медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа, Кировской области и Республики Карелия.

По словам старшего вице-президента по инновациям "Сколково" Кирилла Каема, пройденные клинические испытания, первое в РФ регистрационное удостоверение медицинского изделия на медицинское программное обеспечение с ИИ, пилотные внедрения технологии на российском рынке, актуальные решения по коронавирусной инфекции, статус участника "Сколково" - все это подтвердило лидерство команды "К-Скай" и обеспечило возможность привлечь серьезные инвестиции в проект.

"Фонд "Сколково" помог проекту, оказал финансовую и менторскую поддержку в столь важный момент в развитии компании. Стоит также отметить, что Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики фонда "Сколково" совместно с командой "К-Скай" участвует в деятельности рабочей группы Росздравнадзора по формированию предложений по регулированию медицинского программного обеспечения, в том числе систем поддержки врачебных решений с применением искусственного интеллекта", - сказал Каем, слова которого приводятся в сообщении.