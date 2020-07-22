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Мишустин: цифровизация госуправления поможет РФ войти в число лидеров мировой экономики

Премьер-министр отметил, что именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба, которую он возглавлял с 2010 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Цифровая трансформация государственного управления, которое должно стать более эффективным, открытым и удобным, поможет России войти в число лидеров мировой экономики. Такое мнение высказал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По его словам, нужно проанализировать полученный за последние месяцы опыт, чтобы перезапустить экономический рост и добиться скорейшего восстановления активности. "Наша цель - сделать систему государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, будь то граждане нашей страны, бизнес или сами госслужащие", - сказал Мишустин, отметив, что "цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства", когда люди видят, что госструктуры являются надежными и добросовестными помощниками.

"Уверен, реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике", - сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что именно по такому пути ранее пошла Федеральная налоговая служба, которую он возглавлял с 2010 года и до назначения премьер-министром РФ в январе 2020. "Мы стремились, чтобы для людей и для бизнеса эта служба стала сервисной, современной и технологичной. И мне кажется, нам это удалось", - сказал глава кабмина. Среди других примеров цифровой трансформации он назвал многофункциональные центры, банковские сервисы и портал госуслуг, которые "стали абсолютно незаменимы" в условиях самоизоляции.

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