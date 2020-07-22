Мишустин: кабмин закончит актуализацию отраслевых планов импортозамещения к октябрю

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения к октябрю. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед парламентариями.

"В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей, и здесь для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту 420 таких проектов (направленных на импортозамещение - прим. ТАСС) уже вышли на серийное производство, еще 950 - завершают подготовку к запуску. Планируем закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения к октябрю", - сказал премьер.