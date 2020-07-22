В Госдуму внесли законопроект, направленный на рост доли российских товаров в госзакупках

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сенатор Константин Долгов и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, которым предусматривается использование в госпрограммах целевого показателя (индикатора) "доля закупленных товаров российского происхождения", а также установление порядка мониторинга и контроля его достижения. Поправки вносятся в закон "О стратегическом планировании в РФ". Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Российской Федерации, включая случаи использования целевого показателя (индикатора) "доля закупленных товаров российского происхождения", а также порядок мониторинга и контроля достижения такого целевого показателя (индикатора) определяется правительством Российской Федерации", - говорится в проекте закона.

В настоящее время при достижении целей реализации государственных программ не установлена обязанность оценивать эффективность их реализации на предмет выполнения минимальной доли закупок товаров российского происхождения. Данная методологическая недоработка законодательства о стратегическом планировании в Российской Федерации позволяет заказчикам при реализации госпрограмм закупать любые иностранные товары путем манипуляций с избыточными и (или) редкими характеристиками иностранной продукции, отмечается в пояснительной записке.

Применение в государственных программах показателя "доля закупок товаров российского происхождения", приобретаемых при реализации таких государственных программ, позволит создать долговременный механизм поддержки российского производства в целях обеспечения экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, считают авторы документа. "Данный показатель также важен Министерству промышленности и торговли Российской Федерации как федеральному органу исполнительной власти,ответственному за координацию работы в сферах промышленности и импортозамещения, а также Министерству экономического развития Российской Федерации для реализации государственной функции по стимулированию экономического роста и как федеральному органу исполнительной власти, ответственному за координацию всех госпрограмм", - говорится в сопроводительных материалах к документа.