Мишустин призвал пользоваться географическими преимуществами РФ для развития транспорта

Как отметил он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, кабмин видит в транспортной отрасли большой потенциал, "несмотря на то, что практически все перевозки - и грузовые, и пассажирские - до конца не восстановились".

"Мы можем и должны воспользоваться теми географическими преимуществами, которые есть у России, в том числе для развития контейнерных перевозок", - добавил премьер.

Премьер рассказал, что "с апреля запущен новый маршрут контейнерных поездов из Архангельской области в Забайкальский край, в мае по Северному морскому пути впервые прошел ледокольный танкер-газовоз". "И это далеко не предел наших возможностей", - указал он.

Мишустин напомнил, что в портфеле правительства - 19 крупнейших инфраструктурных проектов, и каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в смежных отраслях. Среди этих проектов - расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАД и строительство трассы Европа - Западный Китай.

Премьер считает задачей кабмина - "чтобы каждый человек мог добраться в любую точку быстро, безопасно, комфортно и за минимальную цену". "В марте правительство одобрило Транспортную стратегию до 2035 года. Ее приоритеты - обеспечить связанность территорий Российской Федерации, доступность и качество транспортных услуг для граждан", - добавил Мишустин.