Мишустин: перевыполнившие план строительства дорог регионы получат в сумме 100 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Регионы, перевыполнившие планы строительства дорог, получат суммарно 100 млрд рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Предусмотрели 100 миллиардов рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог", - отметил он. "Чем раньше мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект: улучшится логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления, - сказал Мишустин. - Все это поможет оживить экономику и усилить межрегиональные связи, позитивно скажется на качестве городской среды и уровне жизни людей, даст импульс к развитию бизнеса".

Целью властей в сфере региональной политики он назвал повышение инвестиционной привлекательности всех субъектов Федерации и их внутренней конкурентоспособности, а также подбор для каждой территории особых "точек роста". По словам премьера, для десяти территорий с наиболее сложной социально-экономической ситуацией уже приняты индивидуальные программы развития. До 2024 года таким регионам будет выделено по 5 млрд рублей на запуск проектов, которые оживят экономику этих территорий, повысят уровень жизни и доходы людей.

Мишустин считает, что некоторые российские регионы по итогам года могут не уложиться в установленные для них показатели предельного размера дефицита бюджета и объема госдолга.

"По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов могут превысить установленные соглашениями показатели", - констатировал он.

Премьер подчеркнул, что по мере улучшения ситуации в экономике параметры бюджетов надо будет постепенно приводить к устойчивому уровню. "Это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые нужны для решения средне- и долгосрочных задач развития регионов", - пояснил Мишустин.