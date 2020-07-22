Московский метрополитен начал принимать бесконтактную оплату через Mir Pay

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен начал принимать бесконтактную оплату при помощи смартфона через приложение Mir Pay. Расплатиться Mir Pay можно на турникете любой станции метро, сообщается в пресс-релизе платежной системы "Мир"

Для прохода через турникет достаточно разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Стоимость поездки при этом составит 44 рубля, как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова рассчитывает, что оплата с помощью Mir Pay будет пользоваться не меньшей популярностью, чем обычная бесконтактная оплата картой.

Так, по словам Точиловой, ежедневное количество различных оплат с использованием Mir Pay с начала этого года уже выросло более чем в два раза.

Мобильный платежный сервис Mir Pay - собственная разработка платежной системы "Мир". Использовать сервис можно с любого Android-смартфона от версии 6.0 с поддержкой NFC. Сервис заработал в марте 2019 года, сегодня загрузить в Mir Pay можно карты более чем 50 российских банков.