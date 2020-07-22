Мишустин: кабмин утвердит программу развития Дальнего Востока в течение трех месяцев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России в течение трех месяцев утвердит Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"В ближайшие три месяца будет утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года", - сказал он.

Мишустин напомнил о мерах по поддержке предпринимательской деятельности в российской Арктике. "Этот регион стал по сути одной большой свободной экономической зоной с широким набором возможностей для инвесторов, - отметил он. - Налоговые льготы предполагаются беспрецедентные. Предусматривается целый ряд неналоговых преференций: свободная таможенная зона, предоставление земельных участков в упрощенном порядке, сокращенные сроки проверок со стороны всех контрольно-надзорных органов".

Премьер подчеркнул необходимость связать все регионы транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора. "Это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом", - уверен он.

Мишустин назвал принципиально важными для экономики Дальнего Востока и Сибири Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали. "Мы будем строить и реконструировать электростанции и высоковольтные линии, модернизировать магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае", - заверил он.