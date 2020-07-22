Visa запустила в России новый сервис программ лояльности для бизнеса

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глобальная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), направленный на развитие малого и среднего бизнеса в части создания и адаптации программ лояльности. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

"Первым банком-эквайером, реализовавшим подключение к сервису VCES в России, стал Банк Русский Стандарт, подключивший к сервису POS-терминалы сети кафе "Хлеб насущный", - отмечается в сообщении.

К преимуществам сервиса компания относит: возможность самостоятельно выбирать необходимую программу лояльности из предложенных, подгружать в систему свои условия предоставления скидок и бонусов, возможность покупателю получать уведомления о скидках и списании средств на мобильных устройствах.

Visa ссылается на исследование компании Nielsen, которая провела глобальное исследование "Программы лояльности ретейлеров" в России. В частности, в исследовании сообщается, что 76% наших сограждан предпочтут того ретейлера, чьей картой лояльности владеют, не смотря на одинаковые критерии товаров.