Сбербанк одобрил бизнесу кредитов под 0% на сумму около 45 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбербанк в рамках льготной программы кредитования бизнеса для поддержки в период пандемии одобрил почти 23 тыс. заявок на кредиты под 0% общей суммой около 45 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"По программе льготного кредитования под 0% Сбербанк одобрил почти 23 тыс. заявок на сумму около 45 млрд руб. Таким образом, на Сбербанк приходится примерно половина всех беспроцентных кредитов, предоставленных бизнесу для поддержки в период пандемии по этой госпрограмме", - сказал он.

По программе кредитования под 2% банк одобрил более 100 тыс. заявок на 193 млрд руб.

Выступая 22 июля с отчетом правительства в Госдуме, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем полученных предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат в период пандемии составил около 93 млрд руб.