ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям 2019 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расходы россиян на туризм в июне были на 45% ниже, чем годом ранее, однако уже в июле вернулись на прошлогодние значения. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

"ВТБ изучил транзакционную активность россиян в наиболее популярных туристических регионах России за первую половину лета, сравнив ее с показателями годом ранее. Статистика показывает, что в июне 2020 года объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их", - говорится в сообщении.

Так, в июне 2020 года суммарный объем трат в таких туристических категориях как гостиницы, прокат транспорта, развлечения, рестораны и турагентства составил 4,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 млрд руб., что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.

При этом регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал.

Среди основных категорий наибольший рост показал сегмент проката автомобилей - текущий объем транзакций в июле составил 6,8 млн руб. и вдвое превысил прошлогодний. Особенно востребована эта услуга в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, комментируя результаты исследования, отмечает, что в текущем году многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно. Об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства.