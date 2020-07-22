Собственное производство медицинских масок запустили на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Линию по производству медицинских масок запустили на ставропольском предприятии. В месяц будет производиться от 200 до 400 тыс. средств индивидуальной защиты, что позволит обеспечить масками не только регион, но и республики Северного Кавказа, сообщили журналистам в среду в Управлении по информполитике правительства края.

"Линия по производству медицинских лицевых масок установлена на территории ГУП СК "Ставропольфармация". Пока идет отладка оборудования, но материалы уже закуплены. Планируется производить от 20 до 40 масок в минуту. Таким образом в месяц с конвейера будет сходить от 211 до 422,4 тыс. средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от потребности мощности линии позволяют выпускать до 5 млн масок в год.

"В результате появится возможность при необходимости обеспечить масками не только жителей Ставрополья, но и регионы СКФО. Не менее важно, что на маски имеется сертификат соответствия по системе ГОСТ, что позволяет использовать их в медучреждениях", - отмечается в пресс-релизе.

По данным управления, производственная линия закуплена на краевые средства и находится в региональной государственной собственности.

"Первоочередная задача в том, чтобы сформировать достаточные запасы средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптечной сети. Маски будут поставляться в аптечную сеть по приемлемым ценам. Планируемая отпускная цена составляет менее 7 рублей за маску, а в дальнейшем она будет снижаться - в этом направлении ведется активная работа", - отметил министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев, слова которого приводятся в сообщении.