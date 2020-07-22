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Мишустин: страны ЕАЭС будут постепенно отменять ограничения на экспорт продовольствия

По словам премьера, решения об ограничении экспорта были приняты для защиты рынков в период пандемии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза будут постепенно отменять ограничения на экспорт агропродукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Было принято решение Евразийского экономического союза об ограничении экспорта целого ряда продукции. В настоящий момент мы будем потихонечку отменять", - сказал он. По словам премьера, решения об ограничении экспорта были приняты для защиты рынков в период пандемии.

Ранее страны ЕАЭС сняли временный запрет на экспорт отдельных видов продовольственных товаров с 30 июня. В частности, снят запрет на экспорт репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса, гречихи, проса, крупы, муки грубого помола и гранулы из зерна злаков.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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