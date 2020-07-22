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В России количество наличных денег в обращении выросло в июне до 12,4 трлн рублей

По данным ЦБ, с июня 2019 года до марта 2020 года количество наличных денег варьировалось в пределах 10-10,6 трлн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Количество наличных денег в обращении выросло на конец июня до 12,4 трлн рублей, следует из материалов Банка России по структуре наличной денежной массы в обращении в РФ.

По данным регулятора, с июня 2019 года до марта 2020 года количество наличных денег варьировалось в пределах 10-10,6 трлн рублей в зависимости от месяца, затем на конец марта показатель возрос до 11,2 трлн рублей, на конец апреля - до 11,7 трлн рублей, на конец мая - до 12 трлн рублей.

Наибольшая сумма наличных денег представлена в купюрах номиналом 5 тыс. рублей (78%) и 1 тыс. рублей (14%). Их доля составляет 29% и 25% соответственно от общего количества купюр.

Количество банкнот в обращении на 1 июля в РФ составило 6,6 млрд штук (рост на 17% с начала 2020 года), количество монет - 68,2 млрд (+1,8%).

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