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Мишустин: налог на профессиональный доход не является новой налоговой нагрузкой

По словам премьера, этот режим хранит самозанятых от контрольных органов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Налог на профессиональный доход в рамках налогового режима самозанятых не является новой налоговой нагрузкой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

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"Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и дает огромные плюсы человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и хранит его от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается", - отметил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе отчета о работе правительства.

С 1 июля все российские регионы могут вводить на своей территории налоговый режим самозанятых, который ранее действовал лишь в нескольких субъектах России. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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