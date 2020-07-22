Мишустин: налог на профессиональный доход не является новой налоговой нагрузкой

"Я верю в этот режим и считаю, что это не какая-то новая налоговая нагрузка, а удобно, качественно и дает огромные плюсы человеку ничего не скрывать, не прятать, в том числе и хранит его от наших контрольных органов, которые будут проверять, если он не исполнил то, что по закону полагается", - отметил Мишустин, отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему в ходе отчета о работе правительства.

С 1 июля все российские регионы могут вводить на своей территории налоговый режим самозанятых, который ранее действовал лишь в нескольких субъектах России. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.