Мишустин сообщил, что сам пострадал от отсутствия "гаражной амнистии"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". Об этом он сообщил в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У меня был гараж. Его, к сожалению, не смогли удержать". - сказал Мишустин, добавив, что гараж уже не вернуть, так как там "что-то построили".

Он отметил, что поддержит законопроект о "гаражной амнистии". "Если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил", - подчеркнул премьер.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии". В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам.