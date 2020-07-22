Мишустин: внедрение ИИ в медицину и финансы дадут России возможность опережающего развития

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ) в медицину, финансовый сектор и другие сферы и дадут РФ возможность опережающего развития. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Внедрение искусственного интеллекта в такие сферы как медицина, финансы и прочее - они на сегодняшний день дадут нам возможность опережающего развития страны. И что очень важно - это элемент песочниц, так называемых, регуляторных, потому что невозможно будет правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав эксперимента", - сказал он, уточнив, что речь идет, например, о беспилотниках и необходимости принимать соответствующие нормативы.

Также в своем выступлении Мишустин отметил, что государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой. "Но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми", - пояснил он, уточнив, что РФ готова справляться с вызовами по данному направлению.