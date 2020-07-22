Кабмин выделил Росавиации 3 млрд рублей на субсидирование региональных авиперевозок

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Росавиации из резервного фонда правительства 3 млрд рублей на субсидирование региональных воздушных перевозок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети <...>", - говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что необходимо обеспечить указанные перевозки в объеме не менее 450 тыс. пассажиров на современных воздушных судах, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года. Росавиации поручено контролировать целевое и эффективное использование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Как ранее сообщали в правительстве, такая мера поможет дополнительно перевезти по льготным тарифам больше пассажиров и позволит начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным маршрутам.