Мишустин заявил, что Россия выполнила доктрину продовольственной безопасности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия обеспечена зерном на 155%, сахаром - на 125%, мясом - на 97%. Такие данные привел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Основной вопрос по самообеспеченности мы решили. На сегодня зерном мы обеспечены на 155%, есть очень серьезная возможность для экспорта. Сахар - порядка 125%, 97% - мясная продукция. Очень важно, что на сегодняшний день мы самообеспечены и выполнили доктрину продовольственной безопасности", - подчеркнул Мишустин.

Премьер также отметил действие государственной программы АПК. "Она практически не подвергалась каким-то большим сокращениям, примерно на трехлетку предусмотрено по 300 млрд рублей в год. Основными направлениями являются цифровизация, мелиорация, сохранение и восстановление земель, развитие новых технологий и закупка техники. Все это мы будем продолжать мониторить, развивать", - сказал Мишустин.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении доктрины продовольственной безопасности в новой редакции. Предыдущая версия документа действовала с 2010 года. Доля отечественного производства во внутреннем потреблении должна составлять не менее 95% для зерна, 90% - для растительного масла, 90% - для сахара, 85% - для мяса и мясопродуктов, 90% - для молока и молокопродуктов, 95% - для картофеля, 90% - для овощей, 60% - для фруктов и ягод, 85% - для рыбы и рыбопродуктов, 75% - для семян отечественной селекции и 85% - для пищевой соли.