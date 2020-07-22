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Мишустин рассказал, что на отдыхе прочитал закон о стратегическом планировании

Премьер-министр уточнил, что закон для ознакомления ему передал один из членов КПРФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает важным заниматься стратегическим планированием и поддерживает нормы соответствующего закона.

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"Без стратегического планирования, без определения целей, стратегии, ключевых задач невозможно ничто. Мы часто обсуждаем - и с председателем Счетной палаты [Алексеем Кудриным] недавно обсуждали, - как важно, используя стратегическое планирование, декомпозировать соответствующие цели, по которым мы живем и работаем, в госпрограммы и в соответствующие национальные проекты", - сказал председатель правительства, отвечая на вопросы депутатов, во время отчета в Госдуме. По его мнению, "декомпозиция - это в том числе искусство и технология". "Поэтому в этом смысле я абсолютно поддерживаю нормы этого закона", - отметил глава кабинета министров.

Мишустин рассказал, что закон о стратегическом планировании "прочитал где-то полгода назад, находясь на отдыхе". Он также по памяти назвал номер этого закона - 172. Премьер уточнил, что закон для ознакомления ему передал один из членов КПРФ. При этом председатель правительства заметил, что в документе "нет ничего нового для тех, кто занимается стратегическим планированием".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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