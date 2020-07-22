"РусЛайн" планирует запустить новые рейсы из Петербурга в Нижний Новгород со 2 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "РусЛайн" со 2 августа планирует приступить к выполнению прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Количество рейсов из аэропорта Пулково в столицу Нижегородской области возрастет до 4 раз в неделю, рассказали журналистам в среду в пресс-службе управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Со 2 августа авиакомпания "РусЛайн" планирует запустить дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям, рейсы в Нижний Новгород. Между городами будут курсировать 50-местные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200", - следует из сообщения пресс-службы.

Аэропорт Пулково с 1 по 19 июля восстановил пассажиропоток на российских региональных направлениях до уровня аналогичного периода 2019 года, он составил более 400 тыс. пассажиров, сообщали в пресс-службе ВВСС в понедельник.

По итогам 2019 года пассажиропоток Пулково составил рекордные 19,6 млн человек. К концу 2020 года планировалось, что число пассажиров, обслуженных авиаузлом, превысит 20 млн. Однако, по скорректированным прогнозам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, показатель сократится вдвое - до 10 млн пассажиров.