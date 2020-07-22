Кабмин изучит лучшие практики регионов по выплатам субсидий гражданам на оплату ЖКУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует посмотреть лучшие региональные практики по введению адресной поддержки гражданам на оплату услуг по ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Я считаю, что сегодня мы должны изучать их (регионов - прим. ТАСС) опыт и посмотреть лучшую практику, и соответственно адаптировать по всей стране", - заявил он. Мишустин добавил, что проведет совещание в правительстве, где рассмотрит с курирующим вице-премьером объем средств, которые необходимы на эти цели.

По словам премьер-министра, семьи с низкими доходами сегодня получают субсидии на оплату ЖКУ, в том числе из регионального бюджета. "Они из региональных бюджетов выплачиваются. И там учитывается материальное положение семьи и соответственно такой показатель, как региональный стандарт", - сказал Мишустин.

В настоящий момент семья может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если она тратит на них более 22% своего суммарного дохода. Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, превышает 70 млрд рублей.