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Кабмин выделил 2,6 млрд рублей Рослесхозу на борьбу с лесными пожарами в регионах

По данным Авиалесоохраны, особый противопожарный режим из-за возгораний в лесах введен в 55 регионах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Рослесхозу 2,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в регионах России. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Рослесхозу из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в размере 2,6 млрд рублей", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, 1,42 млрд рублей из данных средств будет выделено на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров, еще 1,18 млрд - на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах с помощью авиационного патрулирования.

По данным Авиалесоохраны, особый противопожарный режим из-за возгораний в лесах на данным момент введен в 55 регионах страны.

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