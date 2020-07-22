Правительство планирует повысить в два раза спрос на российские IT-сервисы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в два раза повысить спрос на российские программные продукты и сервисы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"Но самое важное в этой истории, кроме этих налоговых и других послаблений, это результаты. Мы серьезно планируем в 1,5 раза увеличить количество занятых в IT-секторе, мы собираемся в два раза повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, и создать условия для появления около тысячи новых российских стартапов. Вот на это мы ориентируемся", - сказал он.

В ходе своего выступления Мишустин отметил, что IT-отрасль не сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. "IT-маневр (налоговый маневр в IT-сфере - прим.ТАСС) мы реализуем для очень важной задачи - у нас если кто-то из молодых людей, неважно молодых или не молодых, создает технологию, которая в принципе продается или экспортирует на запад, то потом очень быстро эти люди, владельцы этой технологии, оказываются на самом Западе. То есть практически им просто невыгодно вести свою деятельность по простому абсолютно критерию - там просто дешевле, причем легально дешевле, если они становятся нерезидентами России и реализуют там свои программные обеспечения либо свои разработки. Вот основной вызов, который перед нами стоял", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогом маневре в IT. Для данной отрасли предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, - обнулить. Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 года и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%.

"И следующий этап - это когда мы будем смотреть на возможности декларирования прибыли нераспределенной в контролируемых иностранных компаниях наших резидентов. Вот здесь важно, если мы сможем сделать вариант, как это делают другие страны, паушального налога, это возможность заплатить какую-то фиксированную сумму - вот тогда, мне кажется, это будет окончательным решением для того, чтобы нам никто не смог сказать, что условия, которые на сегодняшний день Россия дает технологам, инноваторам хуже, чем в других странах", - сказал Мишустин.