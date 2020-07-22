Минфин предложил повысить цены на водку

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает с 1 января 2021 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку до 238 с 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - до 446 с 433 рублей, на бренди - до 324 с 315 рублей. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции: на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка - в размере 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции; на коньяк - в размере 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции", - говорится в документе.

Согласно документу, МРЦ на водку вырастут до 238 рублей.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить с 1 января 2021 года минимальную розничную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья с 57 до 59 рублей за литр безводного спирта.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В России также действует минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 литра. Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин. Последний раз МРЦ поднимались 1 января 2020 года.