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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин: информация, что врачи не получают доплаты, не соответствует действительности

Говоря о зарплате учителей, он отметил, что среднее значение по стране составляет 40,1 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин опроверг информацию о том, что, по данным некоторых экспертов, только один из шести медиков, борющихся с пандемией коронавирусной инфекции, получает дополнительные выплаты.

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"Что касается экспертов, которые говорят о том, что доплату один шестой [медик] получает. Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен, "нет" не говорю, но говорю, что это неправда", - заявил он в среду, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина.

Премьер подчеркнул, что, если есть такая информация, то ее нужно сообщать ему. "Просьба конкретику дать, я прошу на мое имя в буквальном смысле слова. Мы очень внимательно этот кейс разобрали", - сказал он.

Говоря о зарплате учителей, он отметил, что среднее значение по стране составляет 40,1 тыс. рублей. "Зарплата наемных работников или доход от трудовой деятельности на сегодняшний день - основа исчисления, по которой мы видим среднюю зарплату. У меня <...> 40,1 тыс. рублей - это средняя заработная плата учителей, которая на сегодняшний день по мониторингу выше на 0,3% именно показателя среднего дохода от трудовой деятельности по стране. Конечно, регион региону рознь", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата о том, что, по официальной статистике, зарплата педагогов в стране достигла показателей указа президента от мая 2012 года, однако, по данным ОНФ, в 75 регионах из 85 указ не исполнен.

Восьмого апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тыс. рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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