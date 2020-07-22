Мишустин заявил, что миф об огромном количестве проверок бизнеса в России рушится

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Миф об огромном количестве проверок предпринимателей в России рушится, в частности, из малого и среднего бизнеса сейчас проверяется один из 5 тысяч налогоплательщиков. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы по итогам представления отчета о работе правительства.

"Миф, связанный с каким-то огромным количеством налоговых проверок, он давно уже, наверное, рушится. Потому что по количеству проверок выездных мы, наверное, меньше всех в мире проверяем на одного налогоплательщика. <…> У нас из примерно тысячи налогоплательщиков проверяются два. А из малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч", - сказал он.

Мишустин напомнил, что из-за пандемии коронавируса был введен мораторий на налоговые и таможенные проверки до 30 июня, а для всех остальных контролирующих органов он продлен до 31 декабря.

При этом он уточнил, что, если обнаруживается участие налогоплательщиков в незаконных схемах, органы выходят на проверку.

"Очень важно, чтобы у нас регуляторы и контрольные органы переходили на рискориентированный подход, когда мы можем публично объясниться, почему пришли и на каком основании идет проверка", - добавил Мишустин.