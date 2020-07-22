Скорость движения поездов на участке от Джанкоя до Керчи в Крыму вырастет до 120 км/ч

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на определение стоимости капремонта железнодорожных путей в Джанкойском районе, благодаря чему скорость движения поездов будет увеличена с 80 до 120 км/ч. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта железнодорожных путей в Джанкойском районе Крыма. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. <…> Скорость движения на отремонтированных участках составит до 80 км/ч для грузовых и до 120 км/ч для пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы пройдут в пределах перегона Разъезд - станция Азовская на участках общей протяженностью 15,1 км на железнодорожной линии, связывающей Джанкой и Феодосию. Будут заменены элементы верхнего строения пути, уложат плети бесстыкового пути, усилят земельное полотно и выполнят иные необходимые работы.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - "Крымская железная дорога", генеральный проектировщик - "Уральский государственный университет путей сообщения". Стоимость капремонта не раскрывается.

30 июня 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Как сообщал министр транспорта, запуск железнодорожных грузоперевозок будет способствовать развитию экономики региона, а стоимость перевозки части грузов может снизиться на 30-50%. Планируется, что в 2020 г. будет перевезено до 3 млн т грузов. По словам Дитриха, мост рассчитан на пропуск около 13,5 млн т грузов и около 14 млн пассажиров. Ожидается, что 47 пар поездов, которые могут проходить по Крымскому мосту, это существенный вклад в развитие экономики полуострова.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским (Краснодарский край). Автомобильная часть моста открыта в мае 2018 г., пассажирские перевозки по железной дороге начались в декабре 2019 г.