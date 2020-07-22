Международное исследование подтвердило безопасность "Полиоксидония" при лечении COVID-19

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международное клиническое исследование подтвердило безопасность препарата "Полиоксидоний" российской компании "Петровакс" при лечении пациентов с коронавирусом, сообщила в среду пресс-служба компании. Исследование препарата впервые в РФ проводилось по специальному протоколу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркивается в сообщении.

"Результаты международного клинического исследования, запущенного в апреле этого года, подтвердили, что "Полиоксидоний" имеет высокий профиль безопасности при лечении пациентов с COVID-19. Впервые в России клиническое исследование проводится по протоколу, предложенному Всемирной организацией здравоохранения", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что ранее по протоколу ВОЗ успешно прошел испытания американский "Ремдесивир", он является единственным препаратом, получившим в США разрешение на экстренное применение для лечения коронавируса.

Что касается "Полиоксидония", то он прошел первый этап исследования, по итогам которого независимый наблюдательный комитет, включающий шесть экспертов из России, Франции и Германии, одобрил представленные данные о безопасности препарата и рекомендовал продолжить исследование его эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает компания.

Первый этап исследования прошел в 18 лечебных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира, Иваново, Рязани, Оренбурга и Барнаула. Исследование проводилось в группе из 100 пациентов - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 85 лет. Части исследуемых давали "Полиоксидоний", остальным - плацебо, уточняют в "Петроваксе".

"Безопасность пациентов - это наш приоритет, поэтому мы очень рады тому, что первый этап международного исследования подтвердил безопасность "Полиоксидония" при лечении COVID-19. Теперь все внимание на доказательстве эффективности. Исследование набирает обороты, в скором времени мы рассчитываем начать набор пациентов в Словакии, Италии, Польше, Бразилии, Румынии и Франции", - цитируют в сообщении Михаила Цыферова, президента "Петровакс Фарм" (входит в группу "Интеррос").

Новый подход к лечению

Результаты второго этапа исследования предполагается представить в октябре-ноябре 2020 года, общее количество привлеченных ко второму этапу пациентов превысит 450 человек, сообщает пресс-служба. По рекомендации созданного для исследования "Полиоксидония" международного независимого наблюдательного комитета акцент в исследовании будет сделан на пациентах с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Как подчеркивает главный исследователь на международном уровне Жан-Франсуа Росси, создатели "Полиоксидония" применили новый подход к лечению коронавирусной инфекции. "Мы возлагаем большие надежды на второй этап исследования. "Полиоксидоний" уже зарекомендовал себя как безопасный препарат при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. При успешных результатах мы можем говорить о новом подходе к лечению пациентов с COVID-19 через стимуляцию собственного иммунитета, которое приходит из России. Мы надеемся, что мы достигнем этого результата", - приводятся в сообщении слова Росси.

О препарате, его разработчике и производителе

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его мощности позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов. Препараты компании "Петровакс" экспортируются в 12 стран, включая страны ЕАЭС, Иран, Словакию.

По информации пресс-службы компании, "Полиоксидоний" уже более 20 лет применяется в клинической практике в России как препарат для лечения и профилактики воспалительных заболеваний в стадии обострения и ремиссии, механизм действия препарата направлен на иммунную систему.

Отмечается, что в Словакии "Полиоксидоний" уже внесен в рекомендации по лечению коронавируса. Препарат также включен во временные методические рекомендации Минздрава России по лечению ОРВИ и гриппа в период эпидемии коронавируса, сообщают в пресс-службе.

По информации компании, "Полиоксидоний" стал первым оригинальным российским препаратом, получившим одобрение Минздрава РФ для проведения международного многоцентрового плацебо-контролируемого клинического испытания в лечении пациентов с коронавирусом.