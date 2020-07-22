Мишустин заявил, что России нужно догонять зарубежные страны в области микроэлектроники

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. России нужно догонять зарубежные страны в области микроэлектроники, вопросы стратегии развития электронной промышленности серьезно проработаны. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Юрия Афонина о развитии отечественной электронной промышленности, заданный ему в ходе отчета о работе правительства.

"К сожалению, лет 25 лет назад мы начали терять все наши возможности по производству больших интегральных микросхем. На сегодняшний день в мировом экспорте занимаем 1% и обеспечиваем себя изделиями микроэлектроники, которые созданы в РФ, на 41%, даже для своих нужд. Ситуация сложная. Сейчас в мире есть всего две компании, которые производят весь набор станков для микроэлектроники полного цикла - японская и американская. Есть производства, отдельно специализирующиеся на тех или иных видах микроэлектрники. Нам нужно в хорошем смысле слова серьезно догонять", - сказал Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в России в этом году принята Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года. "Мы очень серьезно проработали вопросы стратегии развития электронной промышленности. Мы приняли эту стратегию", - сказал он. Кроме того, что приняты стратегические документы, в эту отрасль предусмотрены инвестиции. "В ближайшие два года - инфраструктурные инвестиции в размере 142 миллиардов рублей. А общие инвестиции до 2024 года в связанные с микроэлектроникой отрасли составят примерно 266 млрд рублей", - сказал он.

Поставлена задача увеличить к 2030 году объемы выпуска электроники в 2,5 раза, в 2,7 раза увеличить экспорт. "Хочу вам сказать обнадеживающие вещи. Интеллектуальный потенциал наших разработчиков остался на высочайшем уровне. Так называемые дизайн-центры, которые занимаются непосредственной разработкой чипов, микроэлектроники, у нас в России сохранились и сохранились команды, которые делают до 7 микрон (характеристика проектных норм для микросхем - прим. ТАСС). Это очень важно. Именно на это были направлены соответствующие изменения в налоговом маневре, чтобы компании, которые будут заниматься дизайном чипов, получили эти льготы и не убегали на Запад и не работали на наших, скажем так, конкурентов", - сказал Мишустин.

В России будут созданы условия спроса для продукции микроэлектроники. "Эти условия есть везде - для трубопроводов, для "умных домов", соответствующие сим-карты в телефоны, соответствующие кредитные карточки. Везде есть чипы, которые мы можем и способны производить", - отметил глава правительства.

"Буду просить вас, уважаемые депутаты, поддержать создание требований, в том числе и к крупным государственным организациям, естественным монополиям. Ко всем, кто так или иначе сталкивается с работой тех самых элементов микроэлектроники. Непростая задача будет, но мы ее, я надеюсь, с вашей помощью, потихоньку будем решать", - сказал он.