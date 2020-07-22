Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке алкоголя RFID-метками

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести с 1 января по 1 июля 2021 года пилотный проект по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток, следует из материалов на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, министерство предлагает использовать RFID-метки в рамках маркировки алкогольной продукции, используя возможности ПАО "Микрон".

Проект постановления разработан по итогам совещания у премьер-министра Михаила Мишустина от 25 марта, говорится в документе. Как считает Минпромторг, применение RFID-технологий при маркировке алкоголя позволит снизить операционные издержки участников оборота продукции за счет оптимизации внутренних процессов, а также сделает более сложными подделки, так как для этого потребуется дорогое оборудование и специальные умения.

"Проведение пилотного проекта направлено на повышения степени защиты федеральных специальных и акцизных марок для алкогольной продукции. В целях реализации пилотного проекта планируется применить производственные возможности ПАО "Микрон", - говорится в записке. Как отмечает министерство, "Микрон" является единственным в РФ производителем интегральных схем и полупроводниковых изделий полного цикла, обладающим необходимыми компетенциями. "В рамках реализации пилотного проекта по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток ПАО "Микрон" не будет предоставлен доступ к ЕГАИС, а также к информационным ресурсам и средствам, обеспечивающим применение радиочастотных меток для маркировки алкогольной продукции", - говорится в документе.

Система ЕГАИС введена в РФ в 2006 году для учета производства этилового спирта и алкогольной продукции.

В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлена дополнительная информация.