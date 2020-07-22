Источник: проект по кешбэку за туры по РФ может быть реализован на базе портала госуслуг

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Проект по возврату туристам части денег за приобретенные туры по России может быть реализован на базе портала госуслуг, рассказал ТАСС источник, близкий к разработчикам проекта.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур на банковскую карту "Мир". Как позже заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, кешбэк для туриста может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, всего на проект будет выделено 15 млрд рублей.

"Пока у нас нет деталей по этому проекту. Обсуждалось участие в проекте портала госуслуг, но решения пока нет", - сказал собеседник агентства.

Условия возврата

Пока предполагается, что вернуть часть средств можно будет за тур, который включает перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице в определенных регионах из перечня, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость - от 25 тыс. рублей. Круизные туры по России с проживанием на судне также смогут участвовать в этой акции, отмечает АТОР.

Кроме того, чтобы получить кешбэк, тур должен быть приобретен в определенные даты, и сама поездка также должна состояться в определенные акцией сроки.

По данным АТОР, при покупке тура стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей предлагается возвращать на карту туриста 5 тыс. рублей. Для туров стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. рублей возврат может составить 10 тыс. рублей, а для туров стоимостью выше 75 тыс. рублей - 15 тыс. рублей.

Планируется, что приобрести туры по акции можно будет примерно по 50 внутренним направлениям.