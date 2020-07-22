Решетников заявил, что снижение ВВП России в 2020 году ожидается на уровне 4,8%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на уровне 4,8%, оценки падения ВВП во втором квартале находятся в пределах майского прогноза, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"При прогнозировании бюджета на сегодняшний момент в общем и целом уверены в той оценке, которую делали еще в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале минус 9,5%. Сейчас последняя цифра Росстата говорит: минус 9,6%. То есть, мы идем в том коридоре, как и предполагалось. Соответственно, ориентируемся на общее сокращение ВВП в сопоставимых ценах на 4,8% по этому году", - заявил он.

По словам министра, снижение ВВП РФ в I полугодии оценивается на уровне 4,2%.

"Общенациональный план [восстановления экономики] предполагает, что к четвертому кварталу 2021 года мы должны выйти на докризисный поквартальный ВВП", - добавил министр.

Решетников отметил, что Минэкономразвития предстоит провести уточнение прогноза социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы в августе. Он отметил, что министерство может уточнить индекс дефлятора ВВП, так как ВВП в номинальном выражении может быть в этом году больше, чем прогнозировалось в мае.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в 2020 году на уровне 5%, при этом оценка не учитывала эффект от реализации национального плана восстановления экономики.

Нацплан восстановления экономики

Решетников также заявил, что национальный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.

"Вы внимательно, я думаю, слушали доклад председателя правительства. Большой действительно блок вопросов был уделен развитию экономики, поддержке малого предпринимательства, запуску нового инвестиционного цикла. Это основные приоритеты Общенационального плана, который подготовлен, и который уже реализуется на сегодняшний момент", - сказал Решетников.

"То есть, мы одномоментно продолжаем и реализацию пакета антикризисных мер, то, что касается программ кредитования, поддержки бизнеса, работают отсрочки, которые были установлены еще весной, и одновременно с этим занимаемся запуском нового инвестиционного цикла", - добавил он.

Первоначальный проект нацплана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. 19 июня пресс-служба правительства сообщила, что обновленный проект был направлен президенту РФ.