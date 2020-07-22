Госдума приняла закон о "регуляторных песочницах" в сфере цифровых инноваций

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций.

Суть "регуляторных песочниц" в снятии ряда правовых ограничений - это позволит тем, кто занимается разработкой и внедрением цифровых инноваций, применить их на практике и проверить, насколько они полезны.

Изначально в перечень сфер применения "регуляторных песочниц" вошли медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги. Однако ко второму чтению было принято решение не ограничивать этот перечень.

Закон определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие).

По мнению авторов закона, в результате его принятия будет обеспечено развитие науки и социальной сферы, конкуренции, сформированы новые виды экономической деятельности, снизятся издержки предпринимательской деятельности и повысится эффективность государственного управления. Реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках программы "Цифровая экономика".

Инициатором установления экспериментального правового режима может стать государственный орган, орган местного самоуправления, юрлицо или индивидуальный предприниматель (для юрлиц и ИП предусматривается ряд требований, которым они должны соответствовать).

На данный момент в России нет общего механизма установления экспериментальных правовых режимов, в связи с чем "складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов", указывается в сопроводительных материалах.

Как заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, в сфере высоких технологий критически важно не упустить момент и не отстать от других стран. По его словам, "регуляторные песочницы" действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде и Австралии. При этом он подчеркивал, что такие эксперименты должны проводиться с соблюдением всех норм безопасности.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.