Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов (СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования специнвестконтрактов.

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов", - отмечают в кабмине.

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет.

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - говорится в пояснительной записке.

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения

В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу.

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине.

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера.