Госдума приняла закон об уточнении процедуры внесения в реестр сведений о выходе из ООО

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во третьем чтении закон о совершенствовании процедуры внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью (ООО). Документ инициирован кабмином в рамках мероприятий трансформации делового климата.

Законом предусматривается, что переход к обществу доли или части доли вышедшего участника будет осуществляться с даты получения заявления о выходе из общества или даты внесения соответствующей записи в реестр в связи с выходом участника из общества в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. В соответствии с законом нотариус, удостоверивший заявление участника о выходе из общества, подает в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в реестр и после получения документа, подтверждающего факт внесения записи в реестр, передает обществу, к которому перешла доля вышедшего участника, копию направленного в регистрирующий орган заявления.

Законом также вводится норма, согласно которой уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников, прямо поименованных в уставе либо имеющих определенные признаки, например обладающих долей в уставном капитале не менее или не более определенного размера. Кроме того, право на выход из общества может быть обусловлено наступлением или ненаступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества.

Как отметил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов, законы позволят обеспечить достоверность сведений об участниках ООО в ЕГРЮЛ.

Новые нормы является частью нового плана мероприятий "дорожной карты" ТДК "Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность", пояснили в Минэкономразвития.