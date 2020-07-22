Дума приняла закон о принципах господдержки инновационной деятельности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон о формировании единой системы принципов государственной поддержки инновационной деятельности.

Инициатива устанавливает, что при осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов должна учитываться неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов. Как отмечали авторы инициативы, такие нововведения необходимы, так как инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого проекта даже при соблюдении участниками всех необходимых условий и процедур.

В законе "О науке и государственной научно-технической политике" будут закреплены понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития". Инициатива разрешает осуществлять господдержку инновационной деятельности в том числе через институты инновационного развития путем осуществления ими венчурного или прямого финансирования инновационных и технологических проектов. При этом источником средств для такого финансирования могут быть в том числе бюджетные средства.

Институты инновационного развития при предоставлении венчурного или прямого финансирования инновационных проектов и других мер господдержки должны проводить необходимые экспертизы проектов как до начала их финансирования, так и в процессе их реализации и после завершения. Документ закрепляет принцип аудита процесса и общие требования к методике оценки риска. Кроме того, институты инновационного развития будут осуществлять мониторинг и контроль реализации инновационных проектов, в том числе целевого расходования средств, направляемых на финансовое обеспечение инновационного проекта. Критерии целевого расходования средств, направляемых на финансовое обеспечение инновационного проекта, и порядок мониторинга и контроля расходования средств установит правительство.

Закон вводит аналогичный мировой практике принцип проведения оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации инновационных и технологических проектов "по портфелю". Так, оценка венчурного фонда будет учитывать всю совокупность вложений во все проекты, а не каждый в отдельности, а венчурный фонд будет признаваться успешным, когда растет стоимость портфеля.

Кроме того, для бюджетных средств, которые выделяются на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, установят нормы оценки эффективности их использования.