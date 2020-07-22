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Госдума приняла закон о праве кабмина вводить требования к программам приватизации

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев объяснил, что благодаря этому закону приватизация делается более единообразной

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального имущества, имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, и муниципального имущества.

Также определено предоставление информации о результатах приватизации имущества субъектов РФ и муниципального имущества и форм такой информации. Документ был инициирован правительством РФ.

Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ о принятии дополнительных мер нормативного и методологического характера, направленных на формирование единообразного подхода к приватизации государственного и муниципального имущества и прогнозированию бюджетных поступлений от его продажи. В поручении было предусмотрено в том числе установление требований к разработке планов (программ) приватизации, отражение в них объектов и прогнозов объемов соответствующих бюджетных поступлений с разбивкой по годам, а также утверждение форм и порядка предоставления отчетности о результатах выполнения прогнозных планов (программ) приватизации.

В настоящее время информация о результатах приватизации имущества субъектов РФ и муниципального имущества за прошедший год представляется субъектами в правительство РФ или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее 1 марта. Согласно закону, регионы не будут предоставлять соответствующую информацию за прошедший год, поскольку уполномоченный орган на ежегодной основе представляет отчет в правительство РФ о приватизации государственного и муниципального имущества.

Принятыми во втором чтении поправками уточняется содержание отчета правительства РФ о результатах приватизации, представляемого ежегодно в Государственную Думу.

Как подчеркнул ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев, благодаря этому закону приватизация делается более единообразной.

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