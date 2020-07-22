Движение по трассе "Таврида" в районе Севастополя запустят в сентябре

ФРОНТОВОЕ /Севастополь/, 22 июля. /ТАСС/. Готовность трассы "Таврида" на седьмом - предпоследнем - участке составляет 95%. В сентябре планируется запустить по нему рабочее движение, сообщил журналистам в среду ведущий инженер подрядчика АО "ВАД" Роман Слободенюк.

"Мы находимся на седьмом этапе, объект готов на 95%. Остались работы по организации дорожного движения, небольшие работы по водоотводу. Контракт у нас до декабря 2020 года, но запуск рабочего движения у нас предусмотрен в сентябре 2020 года", - сказал он.

Слободенюк отметил, что уже завершены работы по укладке дорожного покрытия, укреплению откосов и земляного полотна. В целом контракт на выполнение работ рассчитан до конца года.

"Седьмой этап является одним из самых сложных этапов строительства всей "Тавриды", так как всем известно, что в Севастополе достаточно гористая местность, и приходилось спрямлять профиль - приходилось делать много земляных работ по разработке грунта и устройству насыпи, это сопровождалось укрепительными работами. Видимость для движения для водителя должна быть не менее 250 м, и для этого нужно [в местах понижений] насыпать насыпи, а в горах и холмах буквально прорезать их, чтобы проложить дорогу", - уточнил Слободенюк.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в среду ознакомившийся с ходом строительства, подчеркнул важность данного участка для города. "Это первый севастопольский участок трассы "Таврида", он практически завершен. Вы видели качество дороги, тут комментарии излишни - уровень комфорта обеспечен для севастопольцев, гостей", - сказал он в разговоре с журналистами.

О трассе

Трасса "Таврида" - автодорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".

Строительство седьмого участка "Тавриды" началось в 2017 году и планировалось, что это будет последний участок магистрали и одновременно подъезд к Севастополю. Однако при расширении федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя в этом году было решено продлить дорогу и построить еще один севастопольский участок.