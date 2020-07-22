Госдума приняла закон, направленный на повышение эффективности ВЭБ.РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя правления наблюдательного совета ВЭБ.РФ, а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Документ инициирован правительством РФ.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления ВЭБ.РФ. Включенные в него положения отвечают актуальным потребностям операционной деятельности ВЭБ.РФ и направлены на повышение эффективности государственной корпорации в целом, говорится в пояснительной записке.

Документом уточнятся ряд полномочий наблюдательного совета ВЭБ.РФ, в том числе в части участия ВЭБ.РФ в проектах, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики, что создаст дополнительные гарантии финансирования таких проектов из федерального бюджета. Набсовет ВЭБ.РФ также будет утверждать ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год, методику их расчета и результаты их выполнения. Законом устанавливается, что председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ, члены наблюдательного совета ВЭБ.РФ назначаются правительством РФ.

Также уточняется порядок создания комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ, являющихся совещательными органами и возглавляемых членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ. В частности, закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете, устанавливается порядок получения рекомендаций комитетов при принятии наиболее важных вопросов деятельности ВЭБ.РФ.

Документ содержит нормы, направленные на совершенствование процедуры принятия решения по участию ВЭБ.РФ в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики. Кроме того, уточняются основания привлечения ВЭБ.РФ для выполнения функций агента правительства Российской Федерации.

Ранее в пресс-службе ВЭБ.РФ пояснили, что правление госкорпорации будет по-прежнему самостоятельно принимать решения о финансировании инвестиционных проектов, участии в юридических лицах, оказании финансовой и гарантийной поддержки организациям группы ВЭБ. Эта работа будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с новым рабочим органом ВЭБ.РФ - инвестиционным комитетом. Наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться наблюдательным советом. Предполагается, что изменения повысят эффективность, самостоятельность ВЭБ.РФ, а также сократят сроки принятия решений. Если наблюдательный совет собирался один раз в квартал, то правление и инвестиционный комитет ВЭБ.РФ могут рассматривать вопросы чаще, уточнили в госкорпорации.