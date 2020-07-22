Мишустин заявил, что кабмин намерен продолжить борьбу с выводом денег через офшоры

Выступая с отчетом в Госдуме, председатель правительства обратил внимание на уже принятые решения, в частности, по ограничениям на вывод капиталов из России. "Ведь у нас в Кипр уходила под пять процентов по соответствующему соглашению о выводе дивидендов огромная часть тех самых доходов, которые должны оставаться в стране", - отметил глава кабинета министров. По его словам, "когда кто-то владел компанией из офшора и платил все основные дивиденды в офшор под пять процентов, а налог на прибыль, который оставался там у предприятия, был в разы меньше, - вот где беда". "Мне кажется, мы сделали очень большое количество шагов для того, чтобы перестать это делать, теперь ставка соответствующей выплаты дивидендов на Кипр компаниям составляет 15%, она в три раза увеличена, это очень важно", - указал Мишустин. При этом он пообещал: "Мы еще далее будем смотреть за другими юрисдикциями".

Отвечая на критику недостатков проводимой бюджетной политики со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Мишустин затронул тему богатства олигархов. "Здесь можно много спорить о том, кому, как передавать накопленные капиталы, вопросы национализации обсуждать, но мы же понимаем, что очень важно в случае, если кто-то богатеет, чтобы та доля, которая должна переходить народу - а это налоги, которые сформулированы нашими законами, - честно платились", - сказал Мишустин. На его взгляд, "здесь наведен порядок, здесь все прозрачно". "Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает - в копилку регионов, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития", - признался премьер.

Фонд национального благосостояния

Председатель правительства также обратил внимание, что объем Фонда национального благосостояния составляет порядка 7 трлн рублей, заимствования увеличились "почти в два раза". "Если примерно бюджет прошлого года содержал 2,4 триллиона [рублей] заимствований, то мы плюсом еще два триллиона увеличили, у нас растет госдолг, он к 20% подходит", - подчеркнул председатель правительства. Он констатировал, что правительство при этом должно следить за ростом потребительских цен, инфляцией, чтобы сбалансировать ситуацию. "Будет возможность увеличения заимствований, министр финансов ее поддерживает, но мы должны понимать адекватность того, где мы живем, чтобы инфляция потом не съела наши деньги", - пояснил премьер-министр.

Он поддержал предложение по увеличению инвестиций, но предупредил, что "делать это нужно в разумных пределах". По его мнению, проблему также представляют переходящие на следующий год остатки неиспользованных инвестиций. "Один триллион 300 миллиардов рублей с прошлого года перешли на этот, это же не дело, мы должны подготовиться, мы должны научиться тратить эти средства, стимулировать инвестиционный спрос", - указал председатель правительства. По его словам, такой же подход должен распространяться при выполнении национальных проектов.

Стратегическое планирование

Мишустин заверил, что экономический блок правительства занимается государственным планированием. "Мы занимаемся этим каждый день и президент [России Владимир Путин] еще нам в этом помогает, стратегическое планирование - это то, чем занимается наше правительство и, поверьте, мы очень стараемся, как можем, с утра до ночи", - признался Мишустин. Он добавил, что собирается пригласить представителей парламента "посмотреть, что уже сделано как инструмент для стратегического планирования и для того, чтобы наши планы не оказались пустыми словами".

Глава кабинета министров разделил опасения Зюганова по поводу возможной потери производств. "Но очень многое делается, тот же фонд развития промышленности, который на сегодняшний день доказал свою эффективность, очень серьезно помогает и является подспорьем для огромного количества заводов, фабрик; у нас есть соответствующая стратегия", - заметил при этом председатель правительства. Он заверил, что с удовольствием выслушает имеющиеся предложения по поддержке промышленности.