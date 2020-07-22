АСИ и фонд "Росконгресс" проведут федеральный форум "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом "Росконгресс" объявили о подготовке федерального форума "Сильные идеи для нового времени", финальное мероприятие которого пройдет 20-21 сентября в Сочи. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях", - уточнили в пресс-службе.

Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческих организаций, образования, городской среды, представителей государства для "совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов".

"В течение полутора месяцев на крауд-платформе и в телеграм-чат-боте Форума будет проходить сбор идей, решений и практик, их оценка, общественное и экспертное голосование в их поддержку. Работа будет организована по семи тематическим направлениям: новые компетенции, новая технологическая политика, современная экономическая политика, новая социальная политика, новая городская политика, новая молодежная повестка, новые идеи для бизнеса", - рассказали в АСИ.

В каждой тематике будет выбрано 100 лучших идей, с которыми кураторы тематических направлений дорабатывают идеи до уровня проектов. Авторы топ-100 проектов вместе с командой наставников, экспертов, модераторов будут готовиться к финальному событию - питчингу идей, представлению их на форуме.

Финальное мероприятие форума пройдет 20-21 сентября на площадке в Сочи в гибридном формате телекоммуникационного и очного с использованием дистанционных технологий. Авторы 100 сильных идей представят их широкой общественности в сети интернет и непосредственно участникам очных сессий форума, в число которых войдут представители крупного бизнеса, руководители российских регионов, лидеры государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ. Наиболее перспективные идеи войдут в стратегию развития АСИ, добавили в пресс-службе.