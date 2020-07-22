Ассоциация "АПФ" предложила ввести штрафы за отказ аптек принимать товары с маркировкой

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ" предложила ввести штрафы за отказ аптек принимать продукцию с маркировкой. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС, которое ассоциация направила председателю межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан Андрею Исаеву (фракция "Единая Россия").

"Инициировать введение значимых мер административной ответственности в виде оборотных штрафов и приостановления хозяйственной деятельности за отказ фармацевтических компаний и аптечных учреждений от закупки маркированных надлежащим образом лекарственных препаратов, повлекший фактическое замещение их продуктами, не зарегистрированными в качестве лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Причиной необходимости такой меры в ассоциации назвали решение ряда аптек о замене лекарств биологически активными добавками (БАД), которые имеют идентичные названия. "Производители БАДов умело пользуются этой ситуацией, производя продукты с названиями, которые хорошо известны потребителю как лекарственные препараты", - заявили в ассоциации, отметив, что таким образом потребитель вводится в заблуждение и не получает необходимого лечения.

В связи с этим "АПФ" предлагает во избежание негативных последствий для конкурентной среды ввести обязательную маркировку для БАД, разрешенных к продаже в аптеках. "С введением обязательной маркировки лекарственных препаратов БАДы получают существенное преимущество в виде дополнительного административного барьера для лекарственных препаратов", - пояснили в организации.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.