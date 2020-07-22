Врио главы Чувашии заявил, что региону удается удержать баланс экономики в пандемию

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Властям Чувашии удается держать баланс экономики, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, тем не менее по итогам первого полугодия 2020 года в регионе фиксируют снижение общих итогов экономической деятельности. Об этом сообщил в среду врио главы республики Олег Николаев полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорю Комарову во время рабочей встречи.

Комаров прибыл в Чебоксары в среду с рабочим визитом. "Если говорить об экономической ситуации, нам удается удержать баланс. Совместно с крупными предприятиями, прежде всего предприятиями реального сектора экономики, организовали нашу деятельность, вместе вырабатывали и реализовывали план мероприятий обеспечения безопасности здоровья тех работников, которые осуществляли трудовую деятельность, максимально использовали возможности удаленной работы. Такая работа нам позволила неплохо пройти ситуацию, и по итогам полугодия мы фиксируем незначительное снижение общих итогов экономической деятельности", - сказал он.

В то же время Николаев отметил, что пока прогнозирует риски во втором полугодии 2020 года. "Слегка можем подсесть. Сейчас работаем над тем, чтобы этих рисков не было", - уточнил он.

По словам Николаева, в период пандемии в регионе также проанализировали все действующие программы, национальные проекты, стратегии развития и разработали "Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы".

"Задача программы простая - обеспечить синергию всех мероприятий, которые заложены в нацпроектах, стратегии развития республики, государственных программ, обеспечить полную синхронизацию деятельности федеральных органов, региональных органов, муниципалитетов и частного бизнеса. За счет такого подхода [планируем] получить максимальный эффект от используемых средств бюджетной сферы", - рассказал глава республики.

В Чувашской Республике с начала пандемии по 22 июля зафиксировано 6 352 случая коронавируса. Из них 3 430 человек выздоровели, 50 - умерли.