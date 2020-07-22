Объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области вырос на 6,8% за год

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля./ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области по итогам пяти месяцев 2020 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,16 млрд. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По итогам пяти месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области возрос на 6,8% к уровню аналогичного периода прошлого года. Важно, что в этом году, несмотря на пандемию, наша область не только не снизила показатели по экспорту этой категории продукции, но и значительно улучшила свои позиции. Нижегородская область - единственный регион среди крупных экспортеров округа, который продемонстрировал положительную динамику", - пояснил Никитин.

Основными получателям данной продукции от региона стали Белоруссия ($252 млн), Китай ($184 млн), Бангладеш ($85 млн) и Узбекистан ($85 млн). В эти страны Нижегородская область поставляет механическое оборудование и технику, подсолнечное масло, информационные носители, полиграфическую продукцию, специальную автотехнику, фармацевтическую продукцию и бесшовные стальные трубы.

В пресс-службе правительства региона ТАСС напомнили, что в 2019 году по решению Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Накануне президент России Владимир Путин в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поручили увеличить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% по сравнению с 2020 годом.