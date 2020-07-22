Хуснуллин заявил, что кабмин переориентирует деньги из стройки на сельскую ипотеку

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует переориентировать освободившиеся деньги от строительства ряда проектов на компенсацию ипотечной ставки в рамках программы сельской ипотеки. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министар РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"У нас очень хорошая программа сельской ипотеки. Настолько большое количество заявок, что мы даже приняли решение <...> отказаться от ряда строительства объектов. Деньги освободившиеся отдать на компенсацию ипотечной ставки", - сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. Выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, он напомнил, что с этого года заработала новая программа по развитию сельских территорий. По его словам, выдано кредитов на 18,5 млрд рублей.

По словам Хуснуллина, ипотеку в России нужно сделать более эффективной, и это ни у кого не вызывает сомнений. "Без развития ипотеки, развития национального проекта по жилью в стране невозможно, и мы этим занимаемся, сейчас корректируем все наши национальные проекты, сроки корректируем, что необходимо сделать. Я уже сказал, что очень много сделано по законодательству, просто как никогда. И сейчас готовим целый портфель поправок уже в осеннюю сессию [Госдумы]", - сказал он.