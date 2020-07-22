Холдинг "Алмаз Групп" за год на 30% увеличил поставки удобрений аграриям

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Химический холдинг "Алмаз Групп" (партнер градообразующего предприятия города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургического завода) с июля 2019 года по июль 2020 года по программе импортозамещения увеличил поставки удобрений аграриям в стране на 30%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор эксклюзивного торгового дома "Кашемир Капитал" (компания входит в "Алмаз Групп") Эдвард Гурарий.

"В рамках программы импортозамещения "Алмаз Групп" на 30% увеличил поставки удобрений российским аграриям. Речь идет о монокалийфосфате, выпускаемом "Алмаз Удобрения" (компания входит в "Алмаз Групп"). Данный вид агрохимии закрывает потребности как небольших частных теплиц, так и масштабных тепличных хозяйств", - сказал Гурарий.

По его словам, производство удобрений в России, в основном, ориентированный на экспорт процесс. "По итогам 2019 года только 25% объема отечественной агрохимии было реализовано на внутреннем рынке, остальное отправлено за рубеж. В текущем году российские сельхозпредприятия нуждались в большем количестве удобрений в связи с ранним началом посевного сезона 2020 года по причине климатических сдвигов", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что постоянными клиентами торгового дома являются около 20 частных теплиц и около 50 крупных тепличных хозяйств. "Средняя покупка монокалийфосфата в "Алмаз Групп" для одного тепличного хозяйства составляет около 20 - 40 т в год, всего же российским аграриям требуется около 6 - 7 тыс. т МКФ в год", - отметил Гурарий.

"Алмаз Групп" - высокотехнологичный производственно-научный химический холдинг, специализирующийся на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, кормовых добавок, а также химической продукции для использования в различных областях промышленности, преобразуемых из высокочистых продуктов фосфорной кислоты, простых и комплексных неорганических солей.

Партнер Алмаз Групп - ОАО "ГМЗ" города Лермонтова более 50 лет занимается выпуском высокоэффективных минеральных удобрений фосфатной группы, которые можно использовать не только для повышения плодородия почв, но и при производстве пищевых добавок. ООО "Кашемир Капитал" - эксклюзивный торговый дом ОАО "ГМЗ" город Лермонтов и "Алмаз Удобрения". Более 80% готовой продукции поставляется на экспорт, география продаж - весь мир.