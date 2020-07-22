Более миллиона человек скачали приложение по проверке легальности товаров "Честный знак"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Приложение "Честный знак", которое позволяет потребителям проверять легальность товара по цифровому коду маркировки товара, скачали более миллиона раз. Об этом в среду сообщили в пресс-службе оператора маркировки - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Если говорить о цифрах, то к концу прошлого года приложение установили около 200 тысяч раз, а остальные 800 тысяч набрались за [последние] полгода", - приводит пресс-служба слова руководителя продукта Евгения Матвеева.

По данным оператора, пользователи просканировали около 10 миллионов кодов, из которых 5 миллионов - обуви.

"По коду обуви можно узнать не только производителя, но и страну изготовления, состав материалов и так далее", - добавили в пресс-службе.

Еще одним популярным товаром, как отмечает ЦРПТ, стали меховые изделия, товары этой категории проверили более 1,12 млн раз. "Буквально в последнюю неделю шубы обогнал табак: коды с сигарет просканировали более 1,13 млн раз. За последнюю неделю коды с сигарет проверили более 177 тыс. раз. Это связано с тем, что 1 июля продажа немаркированных сигарет запрещена", - добавили в пресс-службе.